Carga de ombro é legal

O presidente da Câmara e candidato do PSD, Ricardo Gonçalves, e o ex-presidente e candidato do PS, Rui Barreiro, pareciam inseparáveis siamezes no périplo pelas tasquinhas do Alviela, que se realizaram no fim de semana passado, em S. Vicente do Paul. Aqui os vemos, em animado brinde com o médico e presidente da assembleia municipal Pinto Correia. Sempre sorridentes, os candidatos andaram ombro a ombro a provar as iguarias e licores caseiros, e claro, a tentar seduzir os eleitores.

É, pois muito bonito ver este democrático convívio de candidatos adversários, também nos arraiais e festas que nos animam este Verão que ora começa.