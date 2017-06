Aqui Há Gato – A pequena livraria de Santarém é a 3.ª preferida dos portugueses

É fácil chegar à livraria. As misteriosas marcas nas calçadas de Santarém servem de coordenadas de GPS para chegar ao Largo Ramiro Nobre, junto à bela Igreja de S. Nicolau, onde este jornal morou até há uma dúzia de anos, e entrar na livraria, instalada há 10 anos na antiga loja do Sr. Canhão.

“Aparecem pessoas que seguem as pegadas pelas ruas da cidade, até já me apareceu na loja um vendedor de rações para animais com uma saca às costas e que ficou muito desapontado quando deu de caras com uma loja de livros para crianças”, conta-nos Sofia Vieira, a dona desta livraria que é muito mais do que uma livraria.

Além de livraria, Aqui Há Gato é também contador de histórias, companhia de teatro, oficina de arte para crianças e bebés, arte depois da escola, noites temáticas, festas de aniversário e arte nas férias. “Não somos ATL”, sublinha Sofia.

Ah, já esquecíamos, e há também a gata “Maçaroca”, que não tem um papel menor nesta história.

O projeto nasceu pelo sonho de Sofia Vieira, psicóloga educacional que começou a fazer teatro aos 4 anos de idade no Teatrinho do nosso amigo Chona. “Quando acabei o curso sabia que queria trabalhar em educação pela arte, arte terapia, literatura, teatro, uma junção de tudo… Sabia que queria fazer trabalho de prevenção com as crianças, para as ajudar a tirar partido do que há de melhor na vida”. Começou a trabalhar com desempregados no IEFP em Moura, e aí associou-se a um grupo de arte onde começou a contar histórias para crianças. “Gostei mesmo da experiência, a primeira história, ainda hoje a minha preferida, é a história tradicional do Nabo Gigante”.

“Quando decidi fazer qualquer coisa minha, trabalhar pela primeira vez em Santarém, pensei numa livraria e durante um ano andei a falar da ideia às pessoas, que me respondiam que estava louca, o que até ajudou imenso”, diz Sofia Vieira.

“Quando decidimos dar este tiro no escuro, começámos logo com dinâmica de contador de histórias, de oficinas de arte para crianças nos jardins-de-infância com o teatrinho, e com a rotina que desde então temos mantido de atividades todos os sábados”, adianta.

Sofia comprova que “se tivesse aberto as portas só como livraria, não teria dado; temos de criar sempre novos temas da semana, estimular as crianças para a criatividade, ajudá-los a descobrir que todos somos capazes de fazer arte”.

A exploração das histórias dos livros, através de outras formas artísticas, levou Sofia Vieira a adaptar, por exemplo, o livro Uma Aventura no Ribatejo para uma viagem de descoberta da cidade pelos mais novos. A Aqui Há Gato também já ganhou o prémio da melhor montra, sobre o tema do livro “Bando das Cavernas”, o que mereceu a visita do autor, que ficou espantado com a criatividade dos fantoches criados a partir das personagens que deram vida ao seu livro. A companhia de teatro Aqui Há Gato mantém em cena desde 2014 a peça para bebés baseada no livro “O Pássaro da Alma”, que integra a programação da Arte em Rede que tem permitido ao grupo atuar em salas de todo o país, sempre com salas cheias. Desde o ano passado, mantém em cena a peça de teatro para bebés “Ninhos”. Já este ano, a companhia propôs integrar a programação nacional da Arte em Rede com o espetáculo de teatro de luz negra “Viagem ao Centro da terra”.

Dez anos depois, Sofia nota que “os primeiros bebés têm agora 10 anos e as crianças são agora jovens adultos que voltam cá para ver como está a Maçaroca e o espaço mágico da livraria e para dois dedos de conversa; alguns vieram dar-me o primeiro dente, a primeira madeixa… é um privilégio de acompanhar estes miúdos ao longo da vida.”.

O segredo de todo este afeto que a livraria inspira, diz Sofia, está em ter feito desta loja um espaço muito familiar e mágico onde podem fazer e ser o que quiserem; até podem ter um gato, a Maçaroca é o elemento importante nisto tudo, é o gato de todos, mesmo dos que não têm gatos…”

É este carinho das pessoas que ajuda a explicar como uma pequena livraria, no despovoado centro histórico desta cidade de província consegue ser eleita pelo terceiro ano a terceira livraria preferida dos portugueses.

“Houve uma votação em massa das pessoas de Santarém que nos conhecem e de muitos amigos pelo país”, responde-nos Sofia Vieira. O segredo da popularidade da livraria está, segundo Sofia, no passa palavra das pessoas que nos visitam e revelaram um grande carinho e envolvimento na votação que decorreu em abril e maio. “O Henrique, de 4 anos, quando soube a notícia andou à nossa procura na Feira do Livro de Lisboa, e esteve ao nosso lado quando recebemos o prémio”, conta Sofia.

“No ano passado ficámos em segundo lugar nesta votação dos leitores organizada pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, e há dois anos entrámos na lista das 20 livrarias mais emblemáticas do país, onde a Lello do Porto surge em 1.º lugar, numa votação do júri nomeado pela APEL”, afirma Sofia, para acrescentar, com um sorriso: ”claro que este prémio nacional é fantástico para uma livraria pequena, em Santarém, e dedicada a crianças…”

A Maçaroca, mascote do Aqui Há Gato, vai com a dona Sofia Vieira ao programa da tarde na SIC, esta sexta-feira, às 16h00.