Soa a nome de criatura da mitologia grega, mas trata-se do acrónimo que baptiza o Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal; essa maravilha desenvolvida para reagir durante uma crise e que não opera, como deveria, em momentos de súbita e extrema agudização de uma conjuntura perigosa. Enquanto não houver resultados de uma investigação profunda e aturada, recuso veicular opinião sobre as responsabilidades políticas, cíveis ou criminais decorrentes destas catástrofes, que ainda nos violentam com o negrume lugente da perda de 64 vidas humanas; porém, não posso ignorar o relatório dado a conhecer pela parceria público-privada que gere esse sistema de comunicações. De acordo com a SIRESP, S.A., nada sobreveio de errado! A estrutura trabalhou perfeitamente dentro das suas limitações… Ora, quem acompanhou os incêndios no Sardoal, no Verão passado, está ciente de que existem graves falhas de funcionamento; e quem está a seguir as mais recentes e trágicas ocorrências, libertando um sorriso sardónico, compreende que a correcção no seu desempenho é uma flagrante mentira. Isto fede a ascoso sacolejar de culpas, o que me ofende e indigna! Considero que o Estado tem de conservar determinados sectores estratégicos no seu domínio, e um sistema integrado de redes de comunicação de emergência e segurança está incluído na lista. Com efeito, não estou a afiançar a infalibilidade do que é exclusivamente público; no entanto, deixar-me-ia muito mais descansado perceber que a administração do SIRESP não actuaria com o lucro em mente, que não se levantariam encrencas jurídicas para o alterar e que eu saberia, indubitavelmente, a quem exigir uma minuciosa prestação de contas. Nacionalize-se…

João Salvador Fernandes