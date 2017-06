Torneio de Esperanças do Hóquei Santarém

O 9.º Torneio de Esperanças, de Hóquei em Patins, organizado pelo Hóquei Clube de Santarém (HCS), decorreu no dia 24, no Pavilhão Municipal de Santarém. O principal objetivo do Torneio, à semelhança dos anos anteriores, foi alcançado, divulgar a modalidade e encerrar mais uma época, contribuindo para a formação desportiva e para o crescimento saudável dos atletas dos escalões mais jovens. Participaram 110 atletas, entre os 4 e os 10 anos.