Rugby – Nuno Serra eleito presidente do Rugby Clube de Santarém

A nova direção do Rugby Clube de Santarém, presidida pelo deputado Nuno Serra, antigo jogador do clube, foi eleita no passado dia 24. A lista da direção é constituída por uma equipa multidisciplinar, com elementos de diversos setores de atividade, de diferentes experiências profissionais e que conta com nomes como Gonçalo Eloy, Pedro Cabanita, Manuel Inês, Sebastião Pimentel, Luís Abreu, João Fonseca, Pedro Garcia Alves e Sandra Tovar Faro. “Esta nova equipa irá dar continuidade ao trabalho da anterior direção, promovendo cada vez mais o Rugby Clube de Santarém a símbolo da cidade, tornando-o ainda mais abrangente e um motivo de orgulho para todos os habitantes de Santarém”, adfirma Nuno Serra.

Fundado em 1995, depois de um passado repleto de história, ao serviço de outros emblemas da cidade, o Rugby Clube de Santarém assume-se cada vez mais como um pólo dinamizador da cidade, dispondo actualmente de campo próprio, adequado à prática do rugby e cerca de 250 atletas inscritos, desde os escalões de formação até à equipa sénior, que disputa actualmente a primeira divisão do Campeonato Nacional.