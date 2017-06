Natação – Mafalda Rosa em 4.º lugar no Open de Espanha de águas abertas

Na sua primeira prova internacional de Águas Abertas, integrando a Selecção Nacional Júnior, e depois de se ter sagrado Campeã Nacional Juvenil de 5KM, Mafalda Rosa, nadadora do Clube de Natação de Rio Maior, terminou em 4.º lugar os 5Km (escalão de 2002 e 2003) do Open de Espanha de Águas Abertas, que decorreu no Lago Banyoles, na Catalunha. Daniel Viegas, diretor técnico nacional para as Águas Abertas, mostrou-se muito satisfeito com a “prestação exemplar” da jovem nadadora.