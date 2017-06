Jogos com Freguesias animam complexo aquático sexta-feira à noite

Vai decorrer no Complexo Aquático Municipal de Santarém, dia 30 pelas 21h30 , a grande final dos ” Jogos com Freguesias”. Nesta final vão participar as equipas primeiras classificadas da 1ª e 2ª eliminatórias, nomeadamente a Freguesia de Abrã, os Scalabis Night Runers, “Os Milhariços” e “Os Lobos”.

Para a grande final que vai contar com a participação de seis equipas , foram ainda repescadas “Os Lutadores” e a” Cruz de Cristo” por terem sido as equipas que obtiveram maior pontuação imediatamente a seguir aos dois primeiros classificados de cada eliminatória.

Os “ Jogos com Freguesias” são dinamizados pela Viver Santarém EM SA em parceria com a Câmara Municipal de Santarém e foram criados à imagem dos “Jogos sem Fronteiras”, tendo como objetivos promover um grande convívio desportivo no Parque Aquático.

Equipas participantes:

Junta de Freguesia de Abrã – “Freguesia de Abrã”

União de Freguesias da Cidade – “Scalabis Night Runners”

Junta de Freguesia de Arneiro das Milhariças – “Milhariços”

União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês – “Os Lobos”

União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém – “Os Lutadores”

Junta de Freguesia de Póvoa da Isenta – “Cruz de Cristo”