Gala – Moçarriense em festa de final da época

A Escola de Futebol do CCRDM -Moçarriense encerrou a época em festa, com a sua II Gala onde se premiou e agradeceu o trabalho de todos os atletas do clube. A Gala contou com a presença de pais, familiares, dirigentes, os ex-presidentes do CCRDM, e para a entrega dos prémios, a vereadora do Desporto da Câmara de Santarém Inês Barroso, e o presidente da Junta de Freguesia da Moçarria, Marcelo Morgado.

De manhã realizaram-se as habituais brincadeiras de campo entre pais e filhos, seguindo-se um almoço partilhado, que antecedeu a gala, realizada no Santarém Hotel.Foram entregues 27 prémios, 5 Menções Honrosas e 1 voto de Louvor.

Durante a Gala, a vereadora Inês Barroso elogiou o ttrabalho de relevo do Moçarriense no concelho de Santarém. Manuel Carreira, presidente do CCRDM, agradeceu todo o apoio que o clube têm recebido. Marcelo Morgado, Presidente da Junta de Freguesia, afirmou que hoje o Moçarriense é essencial no desenvolvimento da freguesia, afirmando que está orgulhoso de ver uma freguesia a bater o pé a equipas de cidade. João Belbute, coordenador do Futebol, agradeceu a ajuda de todos nestes últimos anos.

A Gala ficou marcada pela emoção, na despedida do treinador Diogo Ferreira, que sai do clube por motivos pessoais, e recebeu o prémio O Moçarriense da noite, pelo trabalho que desenvolveu na formação e por ter sido o primeiro treinador no clube a ser campeão com uma equipa de formação.

No final da Gala, a surpresa da noite. A direcção do CCRDM atribuiu um voto de Louvor a João Belbute que deixa o clube e é substituído por Tiago Martinho na coordenação da escola de futebol.

Durante a gala foram chamadas ao palco todas as equipas de formação, para receberem uma pequena lembrança, tendo sido entregues os seguintes prémios: Adepto do Ano – Marta Zibaia; Melhor Marcador fut7 – Tomás Sebastião; Melhor Marcador fut11 -David Cordeiro; Melhor Jogador em Campo- Guilherme Marques; Transferência do Ano fut7-Rodrigo Ribeiro; Transferência do Ano fut11-Arnaldo Ferreira; Guarda-redes do Ano-Simão Correia; Joqador Revelação fut7 -António Montez; Jogador Revelação fut11-Miguel Cordeiro; Treinador Revelação-Tiago Martinho; Treinador do Ano-João Belbute; Equipa Revelação-Sub 11; Equipa do Ano-Juniores; Joqador do Ano fut7 -Tomás Sebastião; Jogador do Ano fut11-David Cordeiro; Equipa do Ano Guarda Redes -Simão Correia; Equipa do Ano Defesas- Sergio Laranjeira, Rafael C; Patrick; Martin Filipe; Equipa do Ano Médios -Rodrigo Matias; Rodrigo Ribeiro; David Pereira; Martin Aranha; Equipa do Ano Avançados-Tomás Sebastião; David Cordeiro; Menção Honrosas – Tiago Laranjeira; Duarte Gonçalves; Bernardo Piedade; Leonardo Matias; João Faustino.