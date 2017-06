Feira do Arroz-doce em Vale de Figueira

A 22.ª feira do Arroz Doce de Vale de Figueira, Santarém, realiza-se, nos dias 30 de junho e 1 de julho, nas instalações do Centro de Bem Estar Social (CBES). A iniciativa inclui ainda a 12.ª mostra de licores caseiros e a 7.ª mostra do bolo de noiva caseiro, serviço de bar permanente, quermesse, e exposição de artesanato, doçaria e licores no Parque do Brejo. Do proghrama do primeiro dia, destaque para a realização do 13.º concurso de arroz doce inter-instituições de solidariedade social (IPSS’s) do concelho de Santarém, seguido de baile popular com Madeira Show. Sábado realiza-se a caminhada “saúde mais”, pela manhã, e uma sardinhada solidária, ao almoço, e o desfile de trajes de papel e atuação das danças de salão do CAS Vicentense, à noite.

