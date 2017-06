Editorial – A mentira tem perna curta

Há uma razão substantiva para os jornais – e os telejornais – não deverem dar notícias de suicídios, especialmente sobre o modo ou o motivo que lhes subjaz. E essa deliberada omissão não é um mero tabu, ela prende-se com o facto de se saber que essas notícias podem potenciar o fenómeno da propagação do suicídio em gente fragilizada. Daí que os jornalistas tenham, desde há muitos anos, o cuidado de não expor estes casos que, infelizmente, são bem mais frequentes do que podemos supor – mais de mil por ano, entre 2011 e 2014, os anos da austeritária governação de Passos Coelho. Existe, pois, uma espécie de convenção extra-oficial que determina que suicídios não devem ser noticiados pela grande imprensa. Ninguém sabe muito bem quando foi estabelecido esse acordo de cavalheiros, mas percebe-se-lhe o sentido, embora ele venha, aos poucos, a ser descumprido por um tipo de jornalismo cada vez mais tablóide. Infelizmente, também na política vai havendo por aí quem ache que vale tudo. Até falar de falsos suicídios! Essa boutade de Passos Coelho sobre os alegados suicídios por falta de apoio psicológico, apenas uma semana depois da tragédia de Pedrógão Grande, não é uma gaffe que um mero pedido de desculpas apague. Passos Coelho embrulhou-se em várias mentiras e erros de palmatória nas declarações que prestou em directo às televisões, e que tivemos todos oportunidade de ver e ouvir. Falou em suicídios, no plural, primeiro, para pouco depois, já em jeito de desculpa, dizer que a fonte do suposto caso de suicídio tinha sido um familiar próximo. E por fim, o presidente da Misericórdia de Pedrógão e candidato do PSD à Câmara local veio informar que tinha sido ele a fonte do erro cometido por Passos Coelho e que já lhe apresentado um pedido de desculpas. Como diz o povo, são farinha do mesmo saco. A mesma irresponsabilidade moral e política, de quem acha que tudo pode continuar na mesma depois do trambolhão que deram na oportunista tentativa de cavalgarem o infortúnio das mortes de Pedrógão Grande. Mesmo o pedido de desculpas de Passos Coelho, por ter usado esta informação falsa, não o desculpa minimamente, nem mesmo no caso de terem ocorrido suicídios isso lhe permitiria uma utilização política nos termos em que o fez. Desculpou-se pelo erro, atribuindo-o a terceiros, mas não pediu desculpa nem à população de Pedrogão, nem aos governantes a quem atribuiu a responsabilidade direta por mortes. É irresponsabilidade a mais para quem já foi primeiro-ministro e quer voltar a sê-lo a qualquer custo, atropelando o mais elementar sentido de ética pública. É triste ver um líder do maior partido da oposição descer tão baixo. Alguém vai ter de o avisar que sentido de Estado não é o mesmo que um pin com as cores da bandeira nacional, como o que ele ostenta à lapela – adereço que lhe ficou desde que nos (des) governou em parceria com a troika de má memória.

O país arde. E não é só a floresta que se vai dizimando, o que,

já de si, é uma tragédia incomensurável. Duas semanas passadas sobre a calamidade de Pedrógão Grande, temos a confusão instalada sobre o que terá ou não falhado no combate às chamas e respectiva coordenação. Protecção Civil e SIRESP estão debaixo de fogo, e com inteira razão pelo que se vai sabendo das investigações jornalísticas sobre as falhas de comunicação e, aparentemente, também de comando verificadas naquele terrível cenário de perdas de vidas humanas. Há investigações oficiais em curso, promovidas pelo governo como pelo ministério público, que serão naturalmente demoradas. Mas a exigência do PSD de constituição de uma comissão de investigação independente tem todo o sentido, e urge que seja constituída, tanto mais que essa proposta tem o apoio declarado do governo e de todos os partidos com assento parlamentar. Não se compreende pois pelo que se espera para a constituir. O país precisa de respostas, para que tragédias como esta não se voltem a repetir.

Joaquim Duarte