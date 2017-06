Colocar Santarém no mapa do turismo

Um grupo de personalidades nacionais veio a Santarém no sábado para um passeio cultural especial. Tudo organizado pelo arquiteto scalabitano Carlos Guedes de Amorim que quis assim mostrar a importância de criar roteiros para trazer os turistas à cidade. O passeio encantou o grupo VIP que incluiu nomes como o do embaixador António Monteiro, da jornalista Maria João Avilez, do ex-secretário da Cultura Vieira Nery, o juiz do tribunal Europeu José Luís Vilaça, e o advogado José Júdice, entre outros.

O passeio foi um sucesso, agora falta o resto…, não é senhora Câmara?