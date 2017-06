Rio Maior – Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga

O Núcleo Investigação Criminal da GNR de Santarém deteve dois indivíduos e apreendeu armas de fogo e droga, no dia 23, em Rio Maior.

A operação envolveu três buscas domiciliárias que permitiram deter dois suspeitos, de 25 e 30 anos, por tráfico de droga, tendo um deles ficado em prisão preventiva. Foram apreendidas 2000 doses de haxixe; duas caçadeiras (uma de canos serrados); uma arma de fogo calibre 6,35mm; 150 cartuchos; 19 munições calibre 6,35 mm; 106 petardos; 960 maços de tabaco; duas réplicas de armas de fogo; uma arma de airsoft; um bastão extensível; um veículo; 225 euros e uma balança digital.

Após primeiro interrogatório judicial, a um dos detidos foi-lhe decretada prisão preventiva, sendo ao outro decretadas apresentações periódicas no posto policial. A operação contou ainda com o apoio de militares do Destacamento Territorial e Destacamento de Intervenção de Santarém.