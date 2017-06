Cartaxo – Revisão do PDM trouxe 30 técnicos ao terreno

Na sequência da entrega da Proposta de Revisão de PDM às entidades que vão emitir parecer técnico – reunião que teve lugar no passado dia 24 de maio na sede do Município –, Pedro Magalhães Ribeiro, presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, convidou as vinte e cinco entidades envolvidas, a participarem numa visita de trabalho ao concelho e a algumas empresas que enfrentam dificuldades de crescimento pelas limitações impostas pelo atual PDM.

A visita decorreu no dia 20 de junho, passada terça-feira, ao longo de todo o dia. O presidente de Câmara, o vice-presidente, Fernando Amorim, a vereadora Sónia Serra, responsável pelos pelouros do Ambiente, Urbanismo e Desenvolvimento Económico, o presidente da Assembleia Municipal, Gentil de Sousa Duarte e o primeiro secretário, Augusto Parreira, assim como os presidentes de Junta de Freguesia, acompanharam os técnicos das entidades e os técnicos municipais numa visita que “permitiu aos empresários apresentarem os seus problemas a quem vai decidir, permitiu aos técnicos das entidades conhecer as empresas, as suas atividades e ambições de crescimento, assim como, avaliarem no local as implicações e detalhes da nossa proposta e aos autarcas exporem os problemas do seu território”.

Presidente da Câmara destacou importância estratégica do PDM no desenvolvimento do território

No balanço final da visita, Pedro Magalhães Ribeiro considerou atingido o maior objetivo “que nos tínhamos proposto ao fazer este convite, contrariar qualquer possibilidade de que esta Revisão, que construímos no terreno em estreita ligação com as pessoas e com as empresas”, se pudesse transformar “nesta fase crucial para a sua aprovação, num documento de gabinete”.

Durante todo o dia, técnicos municipais e equipa técnica responsável pela proposta, técnicos e responsáveis das entidades, presidentes de Junta de Freguesia e empresários “esclareceram dúvidas, confirmaram no terreno a exatidão do trabalho que entregámos, falaram entre si, partilharam expectativas e o município mostrou como esta Revisão do PDM é urgente e é crucial para o desenvolvimento futuro do concelho”, referindo que “queremos que o Cartaxo possa afirmar que cumpriu escrupulosamente a legislação nacional e regional que condiciona este documento, mas também que se bateu pela conquista de um PDM amigo do investimento e do ambiente, da criação de postos de trabalho e da valorização dos nossos recursos naturais”.

Para o autarca é “essencial que possamos valorizar os que querem investir no nosso concelho, sem empresas não haverá postos de trabalho e assistiremos ao crescente envelhecimento da população porque não conseguiremos fixar os jovens. Não vale a pena fingirmos que há soluções milagrosas, ou que o problema não existe. Este é um passo enorme, mas apenas um, no combate pelo futuro sustentável do concelho”.

A proposta de revisão do PDM “que estas entidades vão analisar e sobre a qual vão emitir parecer”, constitui-se como um dos “momentos mais importantes para o nosso futuro, a par da construção das ETAR e da solução encontrada para a fixação de empresas no Valleypark”.

Visita percorreu todas as freguesias e cinco quatro empresas

Vale da Pinta foi um dos destinos da visita onde os técnicos fizeram a primeira paragem do dia. “Escolhemos a empresa My Camp”, porque “quisemos mostrar como a iniciativa privada, apesar dos inúmeros entraves, tem conseguido ao longo dos anos, criar postos de trabalho e contribuir para a dinamização da economia local”. A empresa, sedeada na Quinta da Broeira, tem atividade há mais de 20 anos e acolhe milhares de crianças e jovens em campos de férias ou programas escolares, para além de organizar eventos empresariais.

A My Camp “é exemplo de outras empresas que prestam serviços de excelência, são reconhecidas nacional e internacionalmente, contratam localmente criando postos de trabalho diretos e indiretos e precisam saber que podem planear o seu futuro, que podem crescer e que não serão condicionadas por imposições que estão desfasadas em relação à sua real atividade”, afirmou o presidente da Câmara.

Em Pontével, os técnicos visitaram as instalações da antiga Agroseber, abandonadas há mais de uma década e recentemente adquiridas pela empresa Best-Farmer, do Grupo Gerónimo Martins. A vereadora Sónia Serra explicou que a classificação proposta para esta exploração é extensível a todas as explorações pecuárias do concelho.

As instalações serão recuperadas e transformadas para criação de gado bovino da raça Angus, destinada a comercialização nos pontos de venda do Grupo, que obedece a processos rigorosos e ao cumprimento de boas práticas quer de tratamento dos animais, quer nos cuidados ambientais a que a unidade estará obrigada. O investimento previsto é superior a 5 milhões de euros, entre reconstrução das instalações e aquisição de equipamento. A unidade do Cartaxo será a sede operacional e escritório da empresa, criando cerca de duas dezenas de postos de trabalho diretos, para além do papel que terá na dinâmica económica local – quer pela contratação de serviços e produtos, quer pela aquisição de milho aos produtores locais.

Os técnicos seguiram para a Flora Garden, empresa com sede na Lapa, que presta serviços de jardinagem. A empresa tem 120 trabalhadores e pretende expandir o seu negócio na área de tratamento de resíduos verdes. Com uma estação de compostagem para tratamento dos resíduos que produz e que reutiliza, a empresa cumpre já os pressupostos da economia circular e do desenvolvimento sustentável da sua atividade. Para que possa expandir esta área de negócio, a Flora Garden ambiciona valorizar este produto, acrescentando á produção de composto orgânico, o seu tratamento com vista à comercialização.

A empresa tem certificação em Sistema de Gestão Ambiental, Sistema de Gestão de Qualidade e Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, mas o PDM atual acarreta problemas como a impossibilidade de ter pontos de água ou de eletricidade junto à estação de compostagem.

Durante a tarde, depois da passagem por Vila Chã de Ourique, a visita centrou-se em Valada e em Vale da Pedra. Esta última, para que os técnicos pudessem confirmar no terreno a limitação que o atual perímetro urbano coloca à freguesia que mais cresceu nos últimos anos. Em Valada, último destino da visita, para além da análise a questões como as limitações impostas pela RAN e REN, foram ainda abordadas as dificuldades que a freguesia enfrenta por estar em Zona Ameaçada por Cheias.

A Coudelaria Luís Bastos e a Quinta das Varandas, onde têm sede empresas ligadas à exploração agrícola, à comercialização de equipamentos e materiais equestres, assim como, à criação e treino de cavalos de desporto de alto rendimento, foram as empresas visitadas. Quer a Coudelaria Luís Bastos, quer a Quinta das Varandas, são reconhecidas pela excelência do trabalho que desenvolvem, têm projetos que serão criadores de postos de trabalho num segmento especializado, com potencialidades de crescimento e atuam a nível internacional.

Pedro Magalhães Ribeiro destacou a necessidade de “criarmos condições para que estes empresários possam continuar a trabalhar no concelho”, lembrando que “a sua ação tem a maior relevância não só ao nível da criação de postos de trabalho, mas também da dinamização turística de um território com enorme potencialidade”.

As limitações colocadas aos empresários são também “sentidas pela população da freguesia” – a classificação que impede “novas construções em Valada, Porto de Muge e Reguengo, e que limita a recuperação e reafetação de muitas edificações, não se justifica”, afirmou Pedro Magalhães Ribeiro que defende “a necessidade de encontrar um equilíbrio que impeça o abandono destas aldeias pela população e que permita aos mais jovens fixar aqui a sua residência e os seus negócios. Sem pessoas não haverá desenvolvimento sustentável do território”.

Entidades já têm data indicativa para entrega de pareceres

O processo de Revisão do PDM aguarda agora a que todas as entidades emitam parecer, o que deverá acontecer até ao dia 29 de julho. Caso venha a ser necessário, a autarquia pode voltar a contactar as entidades para consensualizar posições que garantam pareceres positivos, sendo esperado que até ao próximo dia 22 de setembro a CCDR-LVT entregue ao município o seu relatório final.

A Câmara Municipal do Cartaxo disponibiliza, para além dos canais de comunicação existentes, o mail pdm@cm-cartaxo.pt para que todos os interessados possam suscitar quaisquer esclarecimentos sobre o processo de revisão do PDM e até ao final do próximo mês terá todo o processo disponível no site do município.