Câmara lançou empreitada para reparação do muro no Rossio de Pernes

A empreitada do muro de suporte entre a Rua do Oriol Pena e a Rua Eng. António Torres, junto ao Largo do Rossio, em Pernes, foi lançada na segunda-feira. Segundo a nota da Câmara de Santarém, o prazo para entrega de propostas com vista à requalificação deste muro que serve de suporte para conter um desnível de 4 metros, para além de assegurar a sua impermeabilização, termina no dia 8 de julho.