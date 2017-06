BTT – Atleta da ADAR sagra-se Campeão Nacional de Downhill

Tomás Barreiros da equipa ADAR/Ofimoto, de Aldeia da Ribeira, freg. de Alcanede (Santarém) sagrou-se Campeão Nacional de Downhill (DHI) na categoria de Juniores, impondo-se à forte concorrência, numa prova bastante disputada como provam os tempos dos dois primeiros classificados na categoria, terminando no mesmo segundo, tendo o Tomás conseguido fazer o percurso em menos uma décima, sendo assim vencedor com 3´08”166, João Pereira (Getpro/Linhas Afemar/Torcatense) foi o 2.º classificado com 03´08”291, o 3.º foi João Santos (Valour-ACRD do Rosário/São Vicente) em 03´16”620.

A prova que atribuiu as camisolas de Campeões Nacionais, realizou-se em Tarouca (Viseu) no passado dia 18 de Junho, a equipa ADAR/Ofimoto esteve representada com 4 atletas: Tomás Barreiros (Junior), Marcelo Costa (Elite), Fernando Aires (Elite) e João Ferreira (Master 30).

Resultados BTT – DHI:

– Campeão Nacional, Juniores – Tomás Barreiros

– 8º class. em Mater 30 – João Ferreira

– 9º class. em Elite – Marcelo Costa

– 9º class. por equipas – ADAR/Ofimoto

– 39º class. em Elite – Fernando Aires

A ADAR conseguiu assim mais um título nacional, para o seu já longo historial de BTT; sendo um feito histórico para a sua equipa, para Aldeia da Ribeira, a freguesia de Alcanede e para o concelho de Santarém que viram assim um seu representante subir ao lugar mais alto do pódio, na prova de maior destaque a nível nacional no BTT – Downhill.

A ADAR felicita o novo Campeão Nacional, Tomás Barreiros, e agradece aos patrocinadores, Junta de Freguesia de Alcanede, Câmara Municipal de Santarém e a todos os que nos têm apoiado.

