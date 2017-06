Passeios de bicicletas antigas em Vila Chã de Ourique

As “pasteleiras” de outros tempos vão ser as protagonistas de um passeio calmo, mas muito divertido, pelas estradas do concelho. O convite para tirar o pó à sua bicicleta antiga é do Centro Social Ouriquense.

No dia 2 de julho, as velhinhas e bonitas bicicletas de antigamente, vão encontrar-se no Centro Social Ouriquense para um Passeio Convívio que tem hora de partida marcada para as 10h00 da manhã.

Os ciclistas vão percorrer as estradas que os levarão à primeira paragem do dia – o Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo. Para retemperar forças e dar às pernas novo ânimo, serão recebidos pelo melhor que a cultura vitivinícola tem para oferecer e quem os vai receber é o enólogo da Adega Cooperativa do Cartaxo, Pedro Gil. Depois é pôr as rodas ao caminho e voltar pelas estradas do Bairro até Vila Chã de Ourique para um belo repasto na Casa 1927, futuro hotel vínico.

Para passar a tarde à sombra, que julho espera-se quente, os passeantes podem ficar à sombra para um dos momentos mais simbólicos deste Passeio, a Cerimónia de Entrega de Medalhas de Mérito Profissional a dois mestres a quem muitas das “pasteleiras” devem manutenção cuidada – Manuel Bernardes, Damásio Mesquita e José Marques, este último a título póstumo.

Pelas 17h00, com o calor a abrandar, é tempo de regressar à estrada para terminar o dia com a Rota dos Chafarizes.