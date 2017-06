GNR de Benavente apreende artigos contrafeitos

A GNR de Benavente apreendeu, no dia 23 , em Benavente, 248 artigos contrafeitos, com um valor presumível superior a 2 480 euros. A apreensão deu-se no decorrer de uma ação de fiscalização, na via pública a vendedores ambulantes. Foram identificados três indivíduos e apreendidos 248 artigos contrafeitos.