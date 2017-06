Férias de Verão com muita ação em Pontével

Crianças de jovens entre os 6 e os 14 anos podem inscrever-se nas Férias de Verão do Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével.

De 3 de julho a 25 de agosto, a palavra de ordem para as crianças e jovens vai ser Ação. Da praia ao campo, da música ao desporto aventura, das artes visuais ao teatro ou ao cinema, das visitas a museus aos concertos, dos passeios de motas de água às noites passadas numa pousada da juventude, não haverá descanso para as crianças e jovens que participem nas Férias de Verão do Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével – mas o descanso não é o mais importante para quem é tão jovem e quer mesmo é fazer amigos e descobrir o mundo.

“Ação é mover-se. Dar o primeiro passo, é colocar o universo em movimento…”

O projeto de Férias de Verão 2017 “Verão Com Ação, Grande Curtição” pretende enriquecer o desenvolvimento físico, intelectual e social das crianças e adolescentes do CATL através de atividades lúdicas e pedagógicas que vão ao encontro das suas motivações, desejos e interesses.

O objetivo é aliar as aprendizagens ao prazer e ao divertimento para que as crianças e adolescentes se tornem cidadãos autónomos, criativos e responsáveis, elementos essenciais duma sociedade democrática e justa. Cada atividade pretende estimular a criatividade, fomentar o desejo de aprender e desenvolver a curiosidade dos jovens.

O projeto de Ferias de Verão do CATL ambiciona desenvolver um conjunto de atividades dinâmicas e motivadoras de aprendizagens significativas e enriquecedoras para as crianças e adolescentes. Cada semana tem um tema relacionado com ação em várias áreas culturais e desportivas, tais como Dança, Música, Artes Visuais, Cinema, Teatro, Costumes, Arquitetura onde os jovens poderão conhecer e experienciar várias vertentes destas áreas.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Avenida João de Deus nº 1, Pontével

Tel: 243 790 794 /96 93 74 302

Email: cpbesp_atl@sapo.pt