Fabíola Cardoso é a mandatária da candidatura do Bloco de Esquerda em Santarém

Fabíola Cardoso é a mandatária da candidatura do Bloco de Esquerda às autárquicas em Santarém. Fabíola Cardoso é conhecida pelo seu papel de activista na conquista de direitos humanos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgender. Professora com iniciativas premiadas e profunda sensibilidade ambiental teve ainda papel de destaque na recente e vitoriosa luta pela co-adopção.

Em Santarém, foi ainda uma das promotoras dos protestos “que se lixe a troika” que movimentou milhares de pessoas.

Fabíola Cardoso fez parte da equipa bloquista que, com Bruno Góis e Vítor Franco, apresentou o maior número de propostas na Assembleia Municipal e nesta obteve o maior número de propostas aprovadas.

Bloco propõe Assembleia Municipal temática sobre floresta em Alcanede

O actual deputado municipal Vítor Franco propõe uma Assembleia Municipal temática em Alcanede pois a “zona norte do concelho apresenta um elevado nível de risco” conforme prova a “carta de risco e de perigosidade do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios”. Segundo o BE, a proposta pretende valorizar “a reflexão serena e a sensibilização da população”.