Grande Prémio José Maduro, em Aveiras de Cima

A localidade de Aveiras de Cima prepara-se para receber o Grande Prémio de Atletismo José Maduro. A prova terá lugar no dia 01 de julho, com partida às 19h00, com um percurso de 10 km de corrida em estrada e, para os amantes do pedestrianismo, uma caminhada de 5 kms. A organização está a cargo da Casa do Povo de Aveiras de Cima e da Câmara Municipal de Azambuja e conta com o apoio da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.

O percurso será feito na Rua 25 de Abril (Casa do Povo), Rua da Arameira, Rua da Ameixoeira, Rua da Quinta do Mor, Estrada da Caneira, Travessa Gonçalves Teixeira, Estrada da Ameixoeira, Rua da Boavista, Rua da Corriola de Baixo, Rua da Fonte Santa, Rua dos Almargens, Rua António Amaro dos Santos e Rua 25 de Abril. Podem correr estes 10 kms atletas de ambos os sexos e maiores de idade, que serão integrados como seniores (dos 18 aos 34 anos), e ainda em cinco escalões de veteranos (a partir dos 35 anos de idade). A organização anuncia troféus para os três primeiros classificados de cada escalão e também para os que chegarem ao pódio na classificação geral feminina e masculina.

A caminhada, de 5km, por seu lado, não tem qualquer caráter competitivo e está aberta a todos os interessados. O percurso será na Rua 25 de Abril, Rua das Salgadas, Rua da Capela, Travessa 1.º de Abril, Rua das Salgadas e Rua 25 de Abril.

A inscrição é obrigatória. Para a corrida terá de ser feita no site www.trilhoperdido.com, e para a caminhada será na secretaria da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima. O valor de inscrição é de 13,00 euros na corrida e de 5,00 euros na caminhada, incluindo o seguro, o kit de participação e o acesso, no final, ao jantar convívio.