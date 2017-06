Filipe Rego vai treinar o Benfica do Ribatejo na 2.ª divisão distrital. O objectivo do clube dirigido por Hugo Vieira é chegar à 1.ª divisão distrital, luta pela qual não andou longe na época passada. Rego retoma assim a sua carreira de treinador no seu concelho, visto que já treinou o União de Almeirim e também o Fazendense.