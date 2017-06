Dois Lares de idosos recebem com subsídios de 300 mil euros da Câmara de Santarém

A Câmara Municipal de Santarém decidiu atribuir dois apoios financeiros de 150 mil euros cada, ao Centro de em Estar Social de Vale de Figueira e ao Lar Evangélico Nova Esperança em Alcanhões. Os 150 mil euros atribuídos ao Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira servem para financiar parte da construção do lar de idosos e serviço de apoio domiciliário, obra financiada pelos fundos do POPH em 2012. Quanto ao Lar Evangélico Nova Esperança, os 150 mil euros de subsídio servirão para financiar parte da construção do lar de idosos em Alcanhões, também financiado pelos fundos do comunitários. De fora, para já, ficou um subsídio de 42 mil euros à APPACDM para a qualificação das estruturas residências e do centro de atividades ocupacionais. Segundo o presidente da Câmara, este apoio à APPCDM será inclçuído na próxima revisão ornçamental do município.