Paraísos fiscais e o coliseu da Fiscalia

Carlos Matos Gomes *

Os paraísos fiscais são locais para o dinheiro dos ricos fugiram ao inferno fiscal dos comuns mortais. Os paraísos fiscais foram criados pelos governos e pelo “sistema” de governo dos governos, sempre a favor dos ricos. Como o privilégio da tributação diferenciada para ricos e para os remediados ofendia a ilusão igualitária das democracias liberais, os governos criaram Autoridades Tributárias, ditas independentes. As Autoridades Tributárias são cortinas de fumo para manterem atrás dela os paraísos fiscais. Parece evidente que a primeira ação de um governo verdadeiramente defensor da transparência e da justiça fiscal seria acabar com os paraísos fiscais. Isso é que era bom!

Como se ilude a populaça (a opinião pública, o eleitorado, o pagode) quanto à “justiça fiscal”? Atirando uns cristãos às feras das Autoridades Fiscais! Quais os cristãos adequados? Vedetas do espectáculo?—?do futebol em particular. Figuras muito conhecidas que permitam aos governos dizer: Vêem, a justiça é igual para todos. Estas estrelas foram apanhadas e vão ser crucificadas pela nossa Autoridade Fiscal!

A Autoridade Fiscal, a Fiscalia, espanhola parece ser a mais encarniçada e a mais desbragada no uso desta técnica de mistificação. Não admira: por um lado existe no poder, em todos os níveis de Espanha a tradição e a prática do tribunal do Santo Ofício. Por outro e mais atual, as classes possidentes espanholas, políticos, banqueiros, administradores, presidentes de juntas regionais e chefes autonómicos, está atolada em escândalos até ao pescoço. A fina flor da sociedade espanhola é corrupta e a corrupção é tal que não é possível escondê-la. Neste ponto a “independente” Fiscalia dá uma ajuda. Apanha umas estrelas do espectáculo, de preferência estrangeiras e arma com eles um espectáculo de auto de fé.

Futebolistas fugiram aos impostos em Espanha? Porque só em Espanha este fenómeno atinge as proporções de escândalo mundial, a que nem falta a convocação do artista mais conhecido? Espanha foi e é um refúgio de ditadores, de criminosos que delapidaram as riquezas de países, inteiros em especial em África e na América Latina, foi e é um paraíso de traficantes de armas, de matérias-primas que atingem valores incomparavelmente superiores aos dos artistas da bola, porque nunca são apanhados pelos tribunais da inquisição dos impostos? Onde pagam impostos os donos dos iates atracados nas marinas de Marbella, de Ibiza, de Maiorca? Os do Mónaco, ou de Gibraltar já sabe, não pagam dentro da legalidade.

A fuga aos impostos não é matéria de mais ou menos transparência, de maior ou menor rigor, é uma questão política. É uma questão política a circulação de grandes quantidades de dinheiro pois ela é o sistema circulatório do mundo em que vivemos. Sem esta circulação o sistema colapsa. Nenhum governo quer isso, é claro. A meia dúzia de “craques” da bola que estão agora nas garras da Fiscalia espanhola são apenas uns nacos de carne atirados por um grupo corrupto às feras para iludir a populaça e ilusão de que a mão da justiça chegou aos “grandes”.

No dia em que a mão da justiça chegasse aos grandes, em Espanha ou noutro país, era sinal que o “sistema” tinha rebentado e ele está aí, pujante! Esta justiça da Fiscalia, que só apanha coelhos pelas orelhas e deixa as raposas, nunca deixará que isso aconteça. Os corruptos não se suicidam.

(* in Facebook)