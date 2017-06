Torneio de Patinagem Artística – Tigres de Almeirim ganham 8 medalhas sob 44 graus

Nem o calor travou os 155 atletas de participar no 3.º Torneio de Patinagem Artística do Hóquei Clube Os Tigres que se realizou nos dias 17 e 18 de Junho, no pavilhão gimnodesportivo, Alfredo Bento Calado.

Resistiram às temperaturas (nunca abaixo dos 40 graus) nos dois dias de prova, todos os participantes de 9 equipas da APR – Associação de Patinagem do Ribatejo: Casa do Benfica do Entroncamento (CBE), Clube Estrela Verde (CEV), Clube Atlético Riachense (CAR), Clube Aventura Motorizado do Pêgo (CAMP), Os Corujas, Juventude Ouriense (JO) , Hóquei Clube Os Tigres (HCT), Sport Club da Glória do Ribatejo (SCGR) e União Futebol do Entroncamento (UFE).

Por clubes, o 1.º foi a Juventude Ouriense, o 2.º lugar para o Hóquei Clube “Os Tigres” e o 3.º para o Ginásio Clube de Coruche “Os Corujas”.

A equipa da “casa” arrecadou um total de 8 medalhas na Pré-Competição, 3 primeiros lugares, Inês Santos escalão A, Mariana Simões escalão B, Mónica Trindade escalão E, também um 2ºlugar Rita Colaço escalão C e ainda quatro 3.º lugares, Ema Nunes escalão C, Guilherme Costa escalão F, Sara Fonseca escalão H, Ariana Nazaré escalão J.

Este é o resultado do trabalho meritório do treinador, Joaquim Lopes, que além de ensinar todos os atletas da secção de patinagem do HCT, também é responsável pelo trabalho técnico dos atletas da Juventude Ouriense.

A direção de prova coube a Helena M. Silva e a concretização de todas as tarefas inerentes à logística, contaram com a colaboração de todos os país e encarregados de educação dos atletas de patinagem do Hoquei Clube Os Tigres, bem como de vários patrocinadores.

3 dias de muito trabalho, mas também de alegria, que começaram logo na sexta-feira à noite, com os preparativos a misturarem-se coma azáfama das marchas populares, paredes meia do recinto, culminando a tarefa de montagem do bar, na venda de algumas garrafas de água, a participantes e visitantes das festividades do município.

Este é um clube que existe desde 1959 e na secção de patinagem artística continua a movimentar dezenas de atletas, que a juntar à modalidade do Hóquei, ultrapassa em número os 100 atletas.

O clube tem-se dedicado à promoção cultural e desportiva, fundamentalmente entre a juventude, ideal que se mantém bem vivo e que por certo irá continuar a nortear a actividade dos seus dirigentes.