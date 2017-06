Futebol – Samora contrata Miguel Rodrigues

Com a saída de Fernando Soares depois de uma época muito positiva na 1.ª divisão (terminada em 5.ºlugar, a um ponto do 3.º, foi a equipa surpresa da temporada), o Samora Correia encontrou em Miguel Rodrigues o novo treinador. Miguel Rodrigues treinou na época passada o Atlético do Cacém (distrital de Lisboa) e vem trabalhar para o grupo de Paulo Eira, que regressou esta época, não para treinar mas para coordenar todo o futebol.