Estado de Sítio – Donald Trump e a questão da destituição

Muita euforia tem havido em torno da hipótese de destituição de Donald Trump: o New York Times avança com a “sua tentativa de enterrar a investigação do FBI”, dadas as relações próximas que o presidente teceu com responsáveis russos durante a campanha eleitoral. Por seu turno o Washington Post refere “a transmissão de informações classificadas”. O caso estava a ser conduzido até há pouco por James Comey, à altura director do FBI, que afirmara ter-lhe o presidente pedido “lealdade” no sentido de pôr fim à investigação. “Mentira”, ripostou Trump. O facto é que o demitiu.

Mas nunca na história norte-americana um presidente foi destituído. Seria a primeira vez. É certo que Donald Trump é incómodo a Gregos e a Troianos, mas como justificar toda esta espectacular determinação dos media em o derrubar? Obama, em contrapartida, beneficiou de uma vergonhosa conspiração de silêncio dessa mesma imprensa quanto aos seus desmandos ao longo de dois mandatos. Onde estavam as vozes independentes do jornalismo de referência e da intelectualidade? No entanto muito havia a relatar e a desmontar: Não é credível a informação do New York Times segundo a qual às terças-feiras “Obama tenha pessoalmente escolhido aqueles que seriam assassinados, sobretudo pelos mísseis Hellfire atirados pelos drones?”. E que dizer dos “bombardeamentos e dos esquadrões da morte das operações especiais”? (John Pilger 2017). Foi por isso que lhe atribuíram o Nobel da Paz?! E que dizer das matanças no Afeganistão, Líbia, Yémen, Síria, Iraque, Somália, etc.? (op. cit.). Efectivamente a ameaça norte-americana já vinha de longe.

Trump é apenas “o prolongamento directo do homem de Chicago” (Cf. Robinson 2017). Embora com estilo próprio e postura diferente. Convém recordar que foi a administração Obama que em 2014 cobriu e financiou o golpe de estado fascista na Ucrânia – palco recente do festival da canção – contra um governo democraticamente eleito, um golpe cuja finalidade foi a de ameaçar a Rússia à sua porta, numa zona sensível por onde entrou a barbárie hitleriana quando da invasão da União Soviética, a contabilizar 27 milhões de mortos (John Pilger 2017).

Voltemos à improvável destituição de Trump a curto prazo, a qual já tinha sido sugerida quando prometeu torturar terroristas e matar os familiares. Do ponto de vista legal, um presidente dos Estados Unidos pode não só demitir um director do FBI como pôr termo a uma investigação (Caso Comey). Quanto a desencadear o procedimento político de um impeachement, só os republicanos o podem fazer dado que têm a maioria na Câmara dos Representantes. De momento, porém, bem instalados, não têm interesse em apoiar massivamente essa iniciativa, a não ser que a revolta nas ruas o impusesse! O presidente dessa Câmara chegou mesmo, em Maio passado, a renovar a sua confiança em Trump, sendo que apenas alguns eleitos do Congresso apelaram a um procedimento de destituição. Por outro lado, os dados judicialmente disponíveis parecem ser ainda pouco consistentes em vista a uma acusação, sem esquecer que são necessários os votos de 2/3 dos senadores. Além do mais, a campanha de meio-mandato em 2018 já está no horizonte.

Evidentemente, a acumulação de erros e derivas de Donald Trump pode perturbar um xadrez já de si complexo, sobretudo se essa acumulação colidir e ameaçar seriamente as fundações estratégicas do establishment norte-americano e fragilizar mais ainda a desgastada imagem do país, em particular a dos eleitores que nele apostaram. Neste momento parece estar em causa, não tanto a investigação propriamente dita, mas a potencial obstrução à justiça, talvez o elo mais fraco de Trump neste contencioso. Há quem diga que actualmente as probabilidades de destituição são de 30%! Se acontecesse a Trump seria realmente uma novidade. Só houve dois casos de tentativa de destituição nos Estados Unidos: o 1º foi o de Andrew Johnson em 1868, o 2º de Bill Clinton em 1998, ambos com absolvição. Nixon não foi destituído. Demitiu-se, antes que fosse tarde (1974).