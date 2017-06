Encontro de Artes Plásticas e Multimédia – ESES/IPSantarém

A sexta edição do ETRA – Encontro de Artes Plásticas e Multimédia, promovida pelo curso de Artes Plásticas e Multimédia da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), abre no dia 3 de julho. No centro histórico de Santarém, entre as 9h00 e as 17h00, artistas irão pintar caixas da EDP, numa colaboração com o Projeto In.Str da Câmara Municipal de Santarém e a EDP, contando ainda com intervenções no chão da Praça Sá da Bandeira e com a abertura da exposição da obra do escultor Ilie Duta, estudante romeno em mobilidade Erasmus, no Complexo Andaluz, junto aos Serviços Centrais do IPSantarém.

No dia 4, pelas 17 horas, e em parceria com a Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, inaugura a exposição ETRA na Capela do Morgado e na Sala Polivalente, decorrendo a mesma até dia 11 de julho.

O ETRA mostra o trabalho que se desenvolve durante o curso e pretende promover a inserção profissional de estudantes finalistas e ex-estudantes, através da divulgação de desenhos, pinturas, esculturas, fotografias, vídeos, animações digitais, e dinamização de workshops.

No dia 11, o Encontro termina, na Tertúlia do IPSantarém, com a apresentação de projetos artísticos, das 9h30 às 17h00.