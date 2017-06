Câmara de Santarém lamenta o vandalismo de equipamentos no espaço público

A Câmara Municipal de Santarém lamenta veementemente os atos de vandalismo de que estão a ser alvo os equipamentos de deposição de beatas de cigarro, designados por Eco.Beatas, colocados no âmbito da campanha de sensibilização Ambiental “be.eco”, no dia 3 de junho, no Centro Histórico da Cidade.

A campanha em curso, tem como objetivo sensibilizar os fumadores para serem responsáveis, ou seja, para colocarem as beatas de cigarro nos cinzeiros “de bolso” que a autarquia oferece no Posto de Turismo, e para depositarem as beatas, posteriormente, num dos seis Eco.Beatas disponíveis: Largo do Seminário (Praça Sá da Bandeira), Rua Capelo & Ivens, Jardim Portas do Sol, Largo Cândido dos Reis, Largo Padre Chiquito e Praça Visconde Serra do Pilar. As beatas de cigarro são, posteriormente, encaminhadas para valorização energética.

A autarquia apela a todos os munícipes para que estejam atentos a estes atos repreensíveis, e agradece à população que os denuncie junto da autarquia ou das autoridades policiais. “O espaço público é de todos. Ajude a preservar os equipamentos disponíveis no espaço público”.