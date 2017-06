Bombeira faz furor com selfie

No meio da desgraça dos incêndios de Pedrógão, surgem também momentos de descompressão. Foi o caso de uma selfie tirada por uma bombeira de Pampilhosa da Serra, Raquel Santos, que se tornou viral e símbolo da luta dos bombeiros contra as chamas. Além disso, ajuda o facto de ser uma bonita e jovem bombeira o que chamou mais a atenção nas redes sociais. Numa rápida visita à sua página pessoal, ficamos a saber que é também fã do ator ribatejano Joaquim Nicolau, com quem surge em várias fotografias. É que o riso é uma forma de escapar à dureza do dia-a-dia, e, no caso dos bombeiros, o quotidiano não tem sido nada fácil.