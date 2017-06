Santarém – Obras de estabilização das barreiras começam em julho

“As obras de estabilização das barreiras de Santarém devem começar no início do próximo mês de julho”, disse o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, na reunião do executivo municipal de segunda-feira passada. Segundo o autarca, a empreitada já começou com os trabalhos preparatórios que vão possibilitar que, em julho, as máquinas possam avançar para o terreno”, declarou RIicardo Gonçalves, depois de ter sido uma vez mais confrontado pelos vereadores da oposição com a ausência de obras nas barreiras, depois da obra ter sido consignada ao empreiteiro em março.

Os trabalhos vão começar pela estabilização da encosta de Santa Margarida de forma a possibilitar a reabertura do troço da Estrada Nacional 114, entre o planalto e a ponte D. Luiz, cortada ao trânsito desde Agosto de 2014, devido ao aluimento das barreiras.