Santarém – Lar de Santo António festejou 145.º aniversário

O Lar de Santo António em Santarém festejou 145 anos no passado dia 12, com uma festa muito animada com o convidado especial David Antunes, mas as “estrelas” foram as crianças e jovens que vivem na instituição. “Foram 145 anos de esforço, de luta, de sacrifícios e, naturalmente, também de sonhos , de alegrias, de vivência de ideais de solidariedade e de partilha; 145 anos em que o Lar pôde sempre contar com o apoio da sua cidade e dos seus habitantes que, tantas vezes de forma anónima, nos batem à porta oferecendo a sua ajuda”, afirma Maria Emília Rufino, presidente da direção do Lar de Santo António.