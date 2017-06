Santarém – – Esplanadas até 50 m2 isentas de taxas municipais

A Câmara de Santarém decidiu isentar do pagamento de taxas todas as esplanadas do concelho, com áreas até 50 metros quadrados. Esta medida já vem sendo aplicada desde há 7 anos pela Câmara, como incentivo à actividade económica local, minimizando as consequências da grave crise que atravessamos”. A medida beneficia todas as esplanadas com uma dimensão até 50 m2, o dobro da área antes isenta, a pedido dos comerciantes, e irá a vigorar como medida excecional nos meses de Junho a Setembro/2017.