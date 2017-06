Salvaterrense reactiva futebol sénior

Seis anos depois, o Clube Desportivo Salvaterrense vai regressar à 2.ª divisão distrital com uma equipa sénior (masculino, porque no feminino esteve activo na época passada). É a natural sequência do processo de “crescimento a nível desportivo o qual visa dar continuidade aos nossos escalões de formação”, diz o clube numa publicação no facebook. O clube diz ainda que a formação desta nova equipa apenas se tornou possível graças à conclusão em breve das obras no parque de jogos, o que permitirá um regresso a casa de todas as equipas de futebol de onze.