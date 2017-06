Futebol – João Vitorino treina Mação

Com a Taça do Ribatejo no bolso, Fernando Rosado deixou o comando técnico do Mação, onde chegou a meio da época, ainda a tempo de conquistar a Taça. Para o seu lugar veio João Vitorino, técnico de 59 anos que orientou o Gafetense no Campeonato de Portugal na época transacta, depois de quatro anos à frente do Crato, outro clube norte-alentejano. Na prática trata-se de um regresso, visto que Vitorino treinou o Mação em 2006/2007. Com um treinador bem experiente e as já conhecidas contratações, o Mação é um sério candidato ao título em 2017/18. Estão certos os seguintes jogadores: João Rosa, Francisco Sousa, Miguel Seninho, João Agostinho, Luís Esteves, Bernardo Bento, Gonçalo Lelé, Saúl, Ducho, Marcos Patrício, Rodrigo Ribeiro, Rui Sousa, Diogo Rocha, Bruno Lemos, Rui Bento, Daniel Lourenço e os novos Júlio Batista, Tiago Prates, João Freitas e Filipe Pereira (ex-Riachense).