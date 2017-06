Candidato do CDS-PP, António Rocha Pinto – “Dêem-me duas máquinas que eu endireito a estrada para Alcanede”

Em entrevista ao jornal O Ribatejo, o candidato do CDS-PP à Câmara de Santarém, António Rocha Pinto, apresenta-se como engenheiro civil, de 57 anos, casado e com 4 filhos de idades entre os 22 e os 30, dois já formados e a trabalhar e que lhe deram 3 netos. Licenciado em Engenharia Civil (pré-Bolonha), fez várias pós graduações em urbanismo, gestão autárquica e regional, sendo avaliador certificado e inscrito na CMVM e perito de tribunal. Iniciou a atividade como engenheiro no setor privado, tendo ingressado, há 30 anos, na Câmara de Almeirim, onde já desempenhou o cargo de chefe de divisão durante 12 anos.

Na sua atividade privada, tem obras espalhadas por todo o país, desde a marina da Praia da Rocha até Castro Laboreiro, com exceção de Almeirim e Santarém, onde a sua obra mais visível foi a recuperação da Casa do Campino, nos anos 90. É vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, presidente da direção do Clube de Santarém e membro do conselho fiscal do Círculo Cultural Scalabitano.

Feita a apresentação, que aqui damos muito resumida, António Rocha Pinto diz-nos ao que vem: “Aceitei o convite da Concelhia do CDS-PP para encabeçar este projeto, que assumo a sério, e embora naturalmente aceite qualquer resultado, candidato-me a Presidente da Câmara Municipal de Santarém”, afirma. Também por isso, salienta que a “escolha para a lista de pessoas com capacidade para governar a Câmara comigo, e não por trazerem mais 50 ou 100 votos”. Avança com os nomes de Diogo Sepulveda, conhecido cabo dos Forcados Amadores de Santarém, engenheiro e premiado Enólogo do Ano, de Marta Vacas de Carvalho, engenheira agrónoma, e de Maria Caldas Quintela, engenheira química, sendo já conhecida a cabeça de lista à assembleia municipal, a deputada Patrícia Fonseca.

O que propõe fazer por Santarém? “Assumo que há pouco dinheiro, por isso, a prioridade é sanar as contas do município, e dar prioridade às pessoas, que são o verdadeiro património da nossa cidade e aldeias. Temos o programa quase concluído, as nossas propostas pretendem estimular a economia com base no turismo, que é a forma de criar emprego a curto prazo. Uma das grandes preocupações é voltar as trazer as pessoas para morar no centro histórico de Santarém, e por isso, irei reunir com o ministro da cultura e com os responsáveis do Instituto do Património, para numa hora resolvermos uma forma de funcionar dali para a frente e que permita acabar com os atuais bloqueios. Se houver pessoas a morar no centro histórico, também o comércio e os serviços irão melhorar. Tem de haver uma mudança, temos de aproveitar os excelentes meios que a cidade dispõe para o turismo, desde logo com o Santuário do Santíssimo Milagre”.

Outra das propostas de Rocha Pinto é a mudança da estação de caminhos de ferro da Ribeira para as proximidades do Cnema, onde durante esta conversa decorria a Feira Nacional de Agricultura. “O que proponho não é a mudança da linha, mas apenas a localização da estação; aliás, falei com o presidente da CP e troquei email com o atual presidente do IP António Laranjo, que me disseram que o projeto de mudança da linha de caminho-de-ferro no concelho foi abandonado já há 5 anos; a nova localização da estação permitiria reorganizar a rede de transportes na cidade, e entre outras vantagens, iria dotar o Cnema de uma infraestrutura de transportes que possibilitaria a realização de eventos ainda maiores, e ficaria também próximo do aeródromo; a estação deverá funcionar como centro comercial, de forma a repartir custos”.

Chegados aqui, António Rocha Pinto nota que “as propostas que até agora apresentei não implicam o dispêndio de grandes somas”. Nesta linha, já com sabor a desafio, o engenheiro António Rocha Pinto garante que resolve “num ano o problema das curvas da estrada 362 para Alcanede, com apenas duas máquinas da Câmara”. E continua: “A solução para o Campo Emílio Infante da Câmara é arrancar alcatrão e relvar, fazer daquilo um jardim, um parque urbano com campos de jogos informais, espaços de lazer, e isso faz-se com pouco dinheiro e faz muita falta à cidade; note-se que Almeirim tem um e Santarém não.”

Para fazer reviver o mercado municipal, António Rocha Pinto propõe-se atrair investidores que realizem as obras de adaptação do espaço a troco de incentivos, como um prazo de isenção de rendas. Adianta que “as soluções até já estão inventadas, veja-se o exemplo dos mercados de Lisboa, como o de Campo de Ourique, que ganharam novo dinamismo e deram nova vida às zonas onde se inserem”.

E que solução para a antiga Escola Prática de Cavalaria? “Já que a EPC morreu, os equipamentos e espaços devem ser aproveitados – grande parte do terreno está classificada como reserva ecológica e agrícola e deve ser projetada como um complexo desportivo, onde já existem ginásios, polidesportivos, picadeiro, campo de rugby”, defende o candidato.

Defende que “a Câmara deve melhorar e completar estas infraestruturas e permitir que sejam os clubes e associações a organizarem-se para rentabilizar estes espaços. Por seu lado, a zona das paradas do quartel poderá ser também ocupadas com alguma habitação e comércio, ao lado dos edifícios públicos já ocupados ou projetados, o que permitiria criar uma plaza mayor na cidade”.

Sobre o problema das barreiras de Santarém, considera que “a Câmara tem muitas responsabilidades, pelo estado de abandono em que se encontram. E já há 12 anos, enquanto deputado municipal, defendi na Assembleia Municipal de Santarém que as barreiras não podiam continuar abandonadas à sua sorte, era preciso mais investimento municipal nas áreas da sua responsabilidade e na conservação das minas de água e dos caminhos nas encostas”.