Câmara de Santarém aceita candidaturas para voluntariado de Turismo Cultural

A Câmara de Santarém está a aceitar candidaturas para voluntariado de Turismo Cultural para concidadãos que pretendam ceder generosamente o seu tempo, na dinamização turística da cidade de Santarém, através da participação em ações de salvaguarda do património, aquisição de competências, construção de oportunidades de aprendizagem e contacto com os turistas/visitantes dos monumentos.

Quem estiver interessado, deve enviar a sua inscrição para o Banco de Voluntariado da autarquia, através do e-mail: blvoluntariado@cm-santarem.pt, com indicação do nome, idade, contatos e disponibilidade.

O Município de Santarém lança esta estratégia turística, através do Banco de Voluntariado, juntamente com a Diocese de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, parceiros desta iniciativa de promoção dum programa de voluntariado de Turismo Cultural no Verão 2017.

Câmara de Santarém, Diocese e IPDJ aceitam candidaturas para voluntariado Jovem

A Diocese de Santarém, em parceria com a autarquia Scalabitana, através do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, estão a aceitar candidaturas de voluntariado para jovens, entre os 16 e os 30 anos, que não aufiram quaisquer rendimentos, que podem ser integrados no Programa do IPDJ – Geração Z.

Os jovens voluntários recebem 5€/dia (4h), relativos aos projetos #AbrirPortasAoTurismoInSantarém e #AcessoAoTurismoInSantarém, através duma intervenção qualificada dos jovens em período de férias escolares e/ou em situação de desemprego, de modo a permitirem e facilitarem o acesso dos turistas aos monumentos do Centro Histórico de Santarém.

As inscrições devem ser feitas através do Portal da Juventude até dia 07 de julho.