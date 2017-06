Torres Novas – Visita às grutas do Almonda onde foi encontrado o crânio mais antigo de Portugal

No seguimento dos trabalhos arqueológicos, realizados no complexo da rede cársica do Almonda, e que originaram a descoberta de um crânio humano fóssil datado de há 400 mil anos, vai realizar-se este sábado, na biblioteca de Torres Novas, às 17 horas, uma conferência que terá como orador o professor João Zilhão, arqueólogo e responsável científico pela investigação, que vai apresentar os resultados mais importantes à população. Este crânio é o achado arqueológico mais antigo até hoje encontrado em território nacional. De manhã, há uma visita de grupo à serra e a algumas das cavidades onde decorreram os trabalhos, organizada em parceria com a STEA – Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia. A visita é limitada a 35 inscrições e tem participação gratuita, transporte e seguro. O encontro é às 9h15 junto ao edifício central da Câmara Municipal de Torres Novas. Inscrições até 22 de pelo email para catarina.nascimento@cm-torresnovas.pt.