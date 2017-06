Politécnico de Tomar na linha da frente do ensino da arqueologia à distância

O Instituto Politécnico de Tomar está na linha da frente no desenvolvimento de cursos Arqueologia, recorrendo aos mecanismos de ensino à distância. Em cada edição dos cursos, em média, 90% de alunos não são residentes em Portugal. Na Escola Superior de Tecnologia de Tomar existem dois cursos de pós-graduação nesta área, em Arqueologia Subaquática e em Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial. Segundo a coordenadora do curso, Alexandra Figueiredo, “os alunos não sentem diferença entre aquilo que é o ensino presencial e o ensino na modalidade em que o lecionamos”. Salienta ainda que estas novas plataformas permitem um contato direto contínuo entre os professores e os alunos, existindo um horário, tal como na modalidade presencial, onde o professor expõe a matéria numa sala de aula virtual. “Os alunos podem, sem sair de casa, assistir às aulas, permitindo-lhes estar em qualquer ponto do país ou fora deste, sem perder as aulas. Para além disto, as aulas ainda ficam gravadas, garantindo aos alunos uma revisão da matéria lecionada sempre que assim necessitarem”, frisa ainda a coordenadora. Estes cursos têm acreditação e, no caso do Politécnico de Tomar, existe uma rede protocolos internacionais com instituições, nomeadamente brasileiras, que criam uma rede de colaboração, quer na parte lectiva, quer no reconhecimento dos conteúdos. A ex-aluna Vanessa Milder, a fazer atualmente o seu mestrado na PUC-RS, no Brasil, diz que que não teve dificuldade em frequentar o curso de pós-graduação do IPT que classifica como “uma grande oportunidade” na sua formação. “Sabemos que aqui no Brasil são poucos os cursos de Arqueologia e no meu caso a uma distância considerável em relação à minha cidade (Santa Maria/RS)”, tendo sido o curso “incrivelmente positivo”, afirma. Um outro aluno foi o capitão Ricardo Guimarães, enviado pela Marinha Brasileira para se especializar na Pós-graduação de Arqueologia Subaquática.

No caso do curso de Arqueologia Subaquática, único a ser lecionado no país, os alunos têm oportunidade de contactar com as várias áreas disciplinares, todas elas direcionadas para a subaquática. No final integram-se em estágios práticos, quer em projetos de investigação coordenados pela instituição ou por outros parceiros, podendo desenvolver também os seus próprios projetos ou teses de investigação. O caso do recente formado aluno Luis Muri é um bom exemplo, onde durante o curso deu início a um projeto de pesquisa na zona de Anchieta, no estado de Espirito Santo, Brasil, tendo com o apoio do Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático-IPT, sediado em Alvaiázere, descoberto a existência de dois naufrágios e iniciado o estudo dos mesmos. Como apresenta “não há nada mais gratificante, do que conhecer o nosso passado por meio de uma cápsula do tempo submersa”. Vanessa Milder não deixa ainda de referir que, no que diz respeito à sua experiência no âmbito do curso de Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial considera um “excelente curso, os professores são professores preocupados com o ensino, e tendo em vista uma possível dificuldade de ensino à distância, eles se organizam para que o aluno consiga compreender o máximo, preocupando-se com detalhes não só dos conteúdos trabalhados em sala de aula (virtual), mas também na seleção de textos; ouvem os alunos e fazem contribuições ou/e correções. O curso é exigente, mas é exatamente isso que faz confiar e ter a segurança de que se está numa pós-graduação (especialização) que prioriza em primeiro lugar o ensino e aprendizagem o aluno.” A prática, em termos de estágio, que é desenvolvido num dos semestres, pode ser realizado no laboratório da instituição, existindo infra-estruturas cedidas pela município de Alvaiázere para o alojamento destes jovens que vêm colaborar nos projetos da região