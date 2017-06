GDC Seiça é campeão mundial de futebol amador

O Grupo Desportivo e Cultural de Seiça sagrou-se campeão mundial de futebol amador ao vencer o torneio da modalidade nos World Sports Games, que decorreu em Riga, Letónia.

O Seiça nem teve necessidade de jogar a final para se sagrar campeão mundial uma vez que os israelitas do Hapoel Hasmal Darom não compareceram no local do jogo à hora agendada – às 11h00 portuguesas deste sábado, 17 de Junho.