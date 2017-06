Encontro de Cultura Popular do Ribatejo na Barquinha

Realiza-se este sábado, no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, o I Encontro de Cultura Popular do Ribatejo, com a organização do Fórum Ribatejo e do município.

O encontro começa pelas 10h com as intervenções de Matias Coelho (património imaterial de Abrantes), José do Carmo Francisco (sobre relações de género e o trabalho no Ribatejo), Dionísio Mendes (sobre as festas e o trabalho do mundo rural em Coruche) e Daniel Café (sobre os curtumes e a influência no desenvolvimento de Alcanena). Às 12h30, é apresentado o livro “O Povo que ainda Canta”, da Tradisom e, após o almoço, realizam-se dois painéis: um sobre os Avieiros no Tejo (Matias Coelho), sobre a festa brava (Ludgero Mendes) e sobre a conceção do mal e o sentido popular da cura (por Aurélio Lopes); e um segundo painel com os temas Congresso Ribatejano de 1923 (António Pedro Manique), folclorização regional (Humberto Nelson Ferrão), sobre música e teatro na Barquinha (António Roldão) e sobre artesãos (Ana da Silva, Catarina Faria e José Manuel Soares). No

jantar de encerramento atua o grupo de cantares “Barquinha Saudosa”.