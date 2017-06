Câmara de Santarém apoia três clubes com subsídio extraordinário de 80 mil euros

A Câmara decidiu atribuir um apoio extraordinário de 80 mil euros a três clubes do concelho. O Clube desportivo Amiense vai receber 39 mil euros, o Atlético Clube de Pernes recerá 27 mil euros e o CCDR Moçarriense 14 mil euros. Na proposta aprovada na Câmara, estes subsídios são justificados com a “necessidade de garantir o apoio aos clubes que, detentores de instalações próprias, não têm beneficiado do apoio relativo a algumas despesas de consumos correntes, quando comparados com os restantes clubes do concelho, que utilizam de forma gratuita as instalações sob gestão municipal”. Segundo a autarquia, “esta situação tem contribuído para a geração de assimetrias entre os clubes da cidade e os clubes das freguesias rurais, aumentando as dificuldades destes últimos, na consolidação de uma situação financeira estável e garante da sua sustentabilidade futura”. Na proposta, a Câmara reconhece “que os clubes com atividade desportiva regular e federada têm vindo a sentir grandes dificuldades na manutenção destas instalações e na atividade regular”.