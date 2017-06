Académica de Santarém está de luto

Amargurou-nos o falecimento de António José Tavares, vítima de um acidente de viação. Foi presidente da Académica de Santarém, professor do ensino secundário, viola fundador do “Grupo Guitarra e Canto de Coimbra”, integrando atualmente o “Campa Rasa”, com Valdemar Benavente. Qualidades reconhecidas, como o bom trato e a serenidade, deixou em cada aluno um amigo e em cada amigo a saudade edificada pela solidez humana da sua postura. Como presidente da Académica, no conturbado ano de 1969, a ele e à direção que encabeçava deve-se o mérito da Briosa não ter fechado portas! Naquele tempo, em que a obsessão das fusões clubistas perpassava o país, Santarém não ficou isenta à moda. Assim, uma Comissão pretendia os clubes citadinos unidos num só, resultando bem mais forte a participação futebolística local. Dois clubes: Sport Grupo União Operária e “Os Leões” de Santarém fundiram-se e, em outubro de 1969, nasceria a União Desportiva de Santarém. Percebendo que a missão da Académica era a formação, o presidente António José Tavares conversou com os sócios, fazendo-lhes ver o antagonismo das propostas da citada Comissão. Acesas discussões tiveram lugar, repassando algumas de Briosos de renome, como José Louro: “A Académica tem características amadoras, resultando a fusão no interesse apenas dos clubes com base no profissionalismo”; Florindo Custódio: “A Académica não deve aderir à fusão, por praticar um desporto de divulgação”; Celestino Graça: “ Não merece a pena destruir os clubes da cidade, resultando num clube que tem por base financeira apenas as receitas da lotaria e não a própria atividade desportiva”. Também os “Caixeiros”, clube a comemorar o seu Centenário, seguindo as peugadas da Académica, renunciariam à fusão. E logo foram alcunhados de traidores pela turba escalabitana! Mas, a Académica seguiu em frente, resultado da luta em que o presidente se empenhou. Daí que recordá-lo é o fito deste cronista, então um jovem, que também fez parte dessa “Direção de Gauleses”!

Arnaldo Vasques