24 horas a pedalar em Coruche ao som do VIRGUL

No próximo fim de semana, de 24 a 25 de junho, Coruche acolhe a prova livre e aberta 24H BTT CCH Coruche Inspira organizada pela Câmara Municipal de Coruche em parceria, este ano, com a Associação Cracks do Pedal. Trata-se de um circuito de resistência com uma distância aproximada de 10 km por volta passando por trilhos de vinhas, charneca, margens do rio Sorraia, ruas do centro histórico, oferecendo um percurso colorido e rico nas paisagens da vila e da sua envolvente. As categorias previstas são: solo, equipas de 2, 4, 6 e mistas, femininas e masculinas, assim como um single speed aos atletas que pretendam aceitar essa desafio. O prize money são cerca de 5.000 euros para o total de categorias. A prova começa às 14 horas do dia 24 de junho (sábado), terminando exatamente 24 horas depois.

Os trilhos de Coruche esperam por vocês para desfrutarem de um inesquecível fim de semana de BTT!

A prova tem José Silva como embaixador, uma referência do BTT tanto a nível nacional como internacional. O atleta conta no seu currículo participações em diversas provas destacando-se a participação no Titan Desert (Marrocos). A par com José Silva, representando os escalões mais jovens, está também João Macedo, atleta coruchense, digno representante dos escalões de formação, enquanto exemplo de bons resultados competitivos, fruto do esforço, trabalho e dedicação em prol da modalidade! João Macedo, 16 anos, natural de Coruche, tem vindo a revelar-se uma jovem promessa da modalidade, conseguindo vários pódios ao longo da época 2017, no escalão de cadete.

Para quem não participa nestas atividades desportivas, mas faz questão de estar presente no evento, estão programadas atividades de diversas associações para a tarde de sábado e manhã de domingo com a designação genérica Associativismo em Ação, dinamizadas pelo CLDS 3G de Coruche:Zumba, ginástica, folclore, teatro, música são algumas das áreas de atividades apresentadas.

A Festa da Juventude animará a noite de 24 de junho, no palco do Parque do Sorraia com um grande concerto com VIRGUL, pelas 22h00, seguindo-se a atuação do DJ Gonçalo Ferro.