Vale de Figueira – Tanque volta ao serviço do povo

A reabilitação do antigo tanque do povo em Vale de Figueira é outra das obras que Ricardo Costa aponta como marcos deste mandato. O antigo tanque comunitário de Vale de Figueira está a ser recuperado por iniciativa da União das Freguesias, prevendo Ricardo Costa que a sua inauguração possa acontecer em breve. “O tanque sempre com a água fresca e cristalina a correr, confere um ambiente muito aprazível a este espaço que pretendemos tornar um local de convívio e lazer para a população, com um churrasco e parque de merendas”, afirma o autarca.

Outro projeto de que Ricardo Costa se orgulha de estar agora em condições de poder avançar é a construção do Salão de Convívio de Vale de Figueira. “Se em S. Vicente praticamente cada associação têm a sua sede, já o mesmo não acontece em Vale de Figueira, onde existe a falta de um espaço para todas associações e a população realizarem os seus eventos e festas; por isso, a importância desta obra que estamos agora em condições de poder avançar, pois conseguimos, finalmente, ao cabo de 30 anos, desbloquear o registo em nome da freguesia do terreno situado junto ao parque desportivo do Alvitejo, que também beneficiará de melhoramentos. O autarca promete apresentar em breve este projeto à população de Vale de Figueira. “Foi muito difícil, e por isso demorou 30 anos, mas conseguimos finalmente realizar a escritura do terreno em nome da União das Freguesias, afirma Ricardo costa, considerando esta uma das maiores vitórias deste mandato. O início da obra fica como promessa para o próximo mandato.

Ricardo Costa anuncia também a intenção de concretizar o projeto de requalificação urbanística do largo do Sobral, “logo que se consiga o financiamento para a obra, pois já temos o projeto concluído”. De igual modo, o autarca defende a requalificação do largo da Torre Bispo, no cruzamento com a EN3.