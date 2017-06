UF S. Vicente e Vale de Figueira – Ricardo Costa candidato ao 8.º mandato

Após 35 anos de vida autárquica, com sete mandatos como presidente de junta e dois como tesoureiro, Ricardo Costa admite “sentir por vezes algum cansaço, mas a resolução dos problemas das pessoas enche-nos de satisfação e dá-nos força para continuar”.

Por isso, assume como natural a candidatura a um oitavo mandato como presidente de junta, considerando que “a população tem-nos feito sentir que é preciso continuar o trabalho que iniciámos, e a verdade é que o trabalho numa autarquia nunca está terminado, há sempre problemas para resolver”.

Apesar das dificuldades, o presidente da União das Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira, Ricardo Costa faz um balanço positivo do mandato. “Cumprimos grande parte do que prometemos ao eleitorado, e embora não seja a 100%, a obra realizada enche-nos de satisfação”, afirma Ricardo Costa.

“Tivemos a infelicidade da morte da nossa colega tesoureira neste mandato, mas temos uma excelente equipa neste executivo que nos permitiu fazer todo este trabalho”, afirma Ricardo Costa.

“Hoje as freguesias são mais do que nunca o grande apoio de proximidade das populações, que nos procuram para resolver os mais variados problemas e que nós nas freguesias, dentro das nossas possibilidades procuramos ajudar a resolver”.

Sobre as obras concretizadas neste mandato, Ricardo Costa sublinha a repavimentação de 1.100 metros de estrada na ligação do lugar da Tojosa à EN3. A obra foi concretizada no âmbito do plano de conservação corrente da Câmara Municipal de Santarém que está igualmente a repavimentar outras seis ruas nesta União de Freguesias Mas a maior satisfação de Ricardo Costa vai para a reparação da estrada da Corredoura que faz a ligação à EN3, incluindo o viaduto sobre a A1. “Já andávamos há 10 anos a reclamar esta obra”, afirma o autarca.