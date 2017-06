Santarém – Maternidade instala-se no Jardim da República para “um dia com a grávida”

Com a segunda edição do programa “Um Dia com a Grávida 2 – Uma Vida Saudável”, a Maternidade do Hospital de Santarém vai instalar-se no próximo sábado, dia 24 de Junho, no Jardim da República, para um dia repleto de convívio e animação com o principal objetivo de promover a saúde da grávida e do seu bebé.

Mais uma vez, a Maternidade de Santarém sai à rua para estabelecer a ponte necessária entre os cuidados de saúde hospitalar e a comunidade, num ambiente descontraído e didático. Nesta tarde, a Grávida e o seu Bebé são o centro das atenções! Desde sessões formativas práticas, sorteios, concertos, passatempos, um mercado recheado de artigos, tudo para fazer deste dia, um dia inesquecível para as nossas grávidas!

Ficaríamos honrados com a presença de V.Exas para participar no nosso dia, sendo que as atividades iniciam-se às 14h30, no Jardim da República em Santarém.

Para mais informações visite a página de Facebook: facebook/maternidadehds

