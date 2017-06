Santarém recebe estágio do Europeu de Futsal para Pessoas com Diabetes

A equipa portuguesa de futsal DiabPT United está em preparação para o Campeonato Europeu para pessoas com Diabetes – DiaEuro 2017 – que decorrerá de 16 a 23 de Julho em Bucareste. O estágio de preparação da equipa começa este fim-de-semana, em Santarém.

Constituída por elementos do Núcleo Jovem da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (NJA) e da Associação de Jovens Diabéticos de Portugal (AJDP), a DiabPT United irá participar, pela quinta vez consecutiva, no campeonato internacional dedicado às pessoas com diabetes.

Alexandra Costa, Coordenadora do NJA, comenta: “Este tipo de iniciativas tem o propósito de incentivar à prática de atividade física, fator determinante para a terapia da diabetes tipo 1 e prevenção e tratamento da diabetes tipo 2. As pessoas com uma boa gestão da diabetes podem ter uma vida ativa e saudável, e estes jogadores são exemplo disso mesmo. São uma inspiração para todas as crianças e jovens com diabetes tipo 1”.

Paula Klose, presidente da AJDP, refere: “É com muito orgulho que participamos mais uma vez no DiaEuro, estas conquistas têm sido fruto do esforço e dedicação da equipa que conta já quase com 30 elementos. Acreditamos que a diabetes não nos limita e praticar desporto, como o futsal, é a prova disso. Por acréscimo, a actividade física também contribui para a partilha, trabalho em equipa e a autoconfiança”.