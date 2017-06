Rugby Clube de Santarém vence Taça de Portugal Shield em sub18

O RCS- Rugby Clube de Santarém viveu mais uma jornada gloriosa no dia 10 de Junho, quando, no recinto da Moita (Anadia), a sua equipa de jogadores Sub18 se sagrou vencedora da Taça de Portugal Shield deste escalão, vencendo na final o Benfica por 4-3 no desempate por pontapés aos postes após um resultado de 22-22 no final do tempo regulamentar.

Foi um emocionante jogo, disputado até à última jogada do último minuto e no qual os jogadores escalabitanos demonstraram toda a raça e vontade de vencer que caracterizam as equipas do RCS.

De facto, os jovens jogadores do RCS apresentaram-se em campo concentrados e nada intimidados com o resultado negativo que tinham experimentado, já no decurso desta época embora para o campeonato, contra esta mesma equipa do Benfica. Desde o apito inicial tomaram a iniciativa do jogo, partiram para cima da equipa encarnada e, com naturalidade, concretizaram o primeiro ensaio e conversão, a que se seguiu pouco depois um segundo ensaio. Surpreendidos pela atitude do adversário e em clara dificuldade, o Benfica apenas foi capaz de iniciar uma reacção na sequência da conversão de um ensaio, atenuando até ao intervalo uma diferença que era escassa face à produção de jogo dos jovens do RCS.

A segunda parte iniciou-se na mesma toada, com os jogadores do RCS a sentirem dificuldade em desenvolver o seu jogo como resultado das sucessivas interrupções de jogo, faltas e vantagens com que a equipa de arbitragem brindava os seus adversários de Lisboa.

No desempate por pontapés aos postes a equipa do RCS voltou a revelar-se mais forte e concentrada. Por momentos o Benfica colocou-se em vantagem mas os jogadores do RCS chamados a converter não mais falhariam, ao passo que os jogadores do Benfica por duas vezes enviaram a bola ao lado dos postes. Ao pontapé final do RCS seguiu-se uma explosão de alegria por parte dos jogadores e adeptos de rugby presentes, satisfeitos pela justiça da vitória que, pela segunda vez na história do Clube (primeira neste escalão), conquistou este troféu para o clube. Estão pois de parabéns os jovens sub18 do RCS que, ajudados por elementos ainda mais jovens do escalão sub16, souberam ultrapassar todas as dificuldades ao longo da época e dar mostras de que a formação deste Clube está viva e bem viva.