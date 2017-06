National Geographic traz investigadora canadiana a Santarém

A National Geographic Society atribuiu uma bolsa de investigação à antropóloga canadiana Ellie M. Gooderham, da Simon Fraser University (Vancouver, Canadá), com vista ao desenvolvimento do estudo “Children as Indicators of Social and Developmental Change during the Islamic Period of Portugal (AD 800-1200)”, que se sustenta no estudo dos restos osteológicos humanos subadultos provenientes de Santarém, do período medieval islâmico.

A atribuição desta bolsa surge na sequência de uma parceria formativa existente entre o Município de Santarém e a Simon Fraser University, no âmbito da bioantropologia em contexto forense e aplicada às populações do passado, concretizado através da criação de uma Escola de Verão (“Field School”), com duas edições já realizadas em 2015 e 2016. Neste Verão de 2017, o laboratório do Serviço Municipal de Arqueologia acolhe um doutorando da Universidade de Berkeley (EUA) que se encontra também a iniciar o seu trabalho de investigação com material osteológico humano oriundo de contextos arqueológicos da cidade de Santarém.