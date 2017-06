Natação – Beatriz Carvalho em 1.º lugar no IV Circuito de Águas Abertas do Alentejo

Beatriz Carvalho, nadadora juvenil do Clube de Natação de Rio Maior, encontra-se em 1º lugar no IV Circuito de Águas Abertas do Alentejo, constituído por 4 provas – Barragem dos Minutos (Montemor-o-Novo) a 3 de junho, Baía de Sines a 11 de Junho, Fluviário de Mora a 9 de julho e Alqueva a 3 de setembro. Na 10.ª edição de Águas Abertas da Barragem dos Minutos (Montemor-o-Novo), Beatriz Carvalho participou na prova de 1500m para federados, tendo subido ao pódio absoluto em 2º lugar e na prova de 2500m da Baía de Sines, que constitui 1ª etapa do X Circuito Nacional de Águas Abertas 2017, alcançou o 5º lugar absoluto e subiu ao pódio juvenil em 3º lugar. Com os resultados alcançados nestas duas provas, a nadadora riomaiorense encontra-se, neste momento, em 1º lugar no Circuito Alentejano.

Beatriz Carvalho, que já se destacou em provas de Águas Abertas na época anterior ao vencer o 24º Circuito de Mar do Algarve, tem como objectivos, neste primeiro ano de competições nacionais, lutar por um lugar no pódio da sua categoria e alcançar um lugar no Top10 da classificação geral feminina no X Circuito Nacional de Águas Abertas 2017.